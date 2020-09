Questa sera alle ore 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze (a porte chiuse) Italia-Bosnia faranno il loro debutto nella seconda edizione della Nations League che vede il Portogallo di Cristiano Ronaldo detentore del torneo. Gli azzurri dopo l’en plein nelle qualificazione ad Euro 2020, cercheranno di partire nel modo giusto anche in questa manifestazione a cui il ct Roberto Mancini tiene particolarmente. Ora dopo aver visto chi trasmetterà il match in tv e streaming, andiamo a scoprire quali potrebbero essere le possibili scelte dei due tecnici.

Italia-Bosnia, le possibile scelte dei due tecnici

La formazione azzurra sembra essere già decisa con un solo ballottaggio in avanti che riguarda Belotti-Immobile con il giocatore granata favorito: chi partirà dalla panchina questa sera, sicuramente sarà titolare nella trasferta di Amsterdam del prossimo lunedì. Nel 4-3-3 di Mancini, spazio a Donnarumma in porta, coppia centrale difensiva Chiellini-Bonucci, mentre ai loro lati agiranno Florenzi ed Emerson Palmieri, il terzetto di centrocampo vedrà come perno centrale Jorginho, con Barella a destra e Zaniolo a sinistra. In attacco gli esterni saranno da Chiesa e Insigne. Non sono a disposizione Bernardeschi che ne avrà per circa un mese dopo l’infortunio occorsogli a Coverciano (lesione di medio grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra) e il neo acquisto del Milan Tonali, escluso dai convocati perchè ancora in isolamento per un caso positivo riscontrato nel Brescia e dichiarato dal presidente Massimo Cellino.

Nella Bosnia del ct Dusan Bajevic sarà assente l’ex centrocampista della Juventus ora al Barcellona Pjanic, trovato positivo al Covid-19 anche se asintomatico; in attacco il pericoloso numero uno sarà rappresentato dal romanista Edin Dzeko, mentre difenderà la porta un’altra conoscenza del calcio italiano, ovvero Begovic che ha fatto il secondo portiere al Milan nell’ultima stagione con due presenze, ma non essendo stato riscattato dal club rossonero è tornato agli inglesi del Bournemouth. In difesa da menzionare Kolasinac da tre stagioni all’Arsenal e che interessa particolarmente Napoli e Roma, mentre come esterno offensivo giocherà il pericoloso Visca, che sono nove anni che gioca in Turchia con il Basaksehir Istanbul (86 reti in 297 presenze).

Probabili formazioni Italia-Bosnia

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti (Immobile), Insigne.

Bosnia (4-3-3): Begovic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic.