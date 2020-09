Una stagione da 10 quella del capitano dell’Atalanta Alejandro Dario Papu Gomez. Contesto nella quale l’argentino si è dimostrato non solo un grande giocatore dal punto di vista individuale, ma anche per quanto concerne il concetto di “uomo squadra”: assist man del campionato di Serie A e la nomination come miglior centrocampista del campionato di Serie A 2019-20. Instancabile, fenomenale, a tutto campo: sono solo un quarto degli aggettivi che molti attribuiscono allo stesso Gomez (e non ci sarebbe da sorprendersi visto quello che ha fatto in campo).

La ciliegina sulla torta arriva stasera: con la convocazione nella nazionale argentina (contesto che si ripete dopo l’esperienza nel 2017: annata dove Papu aveva segnato 16 goal). Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, la Seleccion Argentina, ha stilato la lista convocati, e tra questi c’è proprio il capitano dell’Atalanta. Un motivo di grande soddisfazione: sia personale che soprattutto della squadra, nella quale lui rappresenta la città di Bergamo anche in campo internazionale. Contesto motivazionale, soprattutto in vista della nuova stagione calcistica 2020-21, nella quale Gomez cercherà di dare il 200% per scrivere l’ennesima pagina di storia atalantina. Il post in questione, uscito pochi minuti fa, recita: “#SelecciónMayor Lista preliminar de futbolistas convocados del exterior para los próximos encuentros de Eliminatorias ante Ecuador y Bolivia”.