Avete presente il detto che dice che i soldi non fanno la felicità? Negli ultimi anni era un concetto sepolto da quel Dio denaro che aveva avvolto il mondo del calcio: campioni che alla carriera hanno preferito i milioni, caratterizzati soltanto dal solo valore materiale. Poi ci sono quei calciatori dai grandi valori nella quale la loro preferenza va aldilà del proprio portafoglio: considerati da tutti come veri e propri idoli sportivi. Uno di questi è Papu Gomez, che ha deciso di dire “No” (per la terza volta consecutiva) ai soldi degli arabi del Al-Nassr, consolidando sempre di più il matrimonio con la sua Atalanta: nella quale è risultato protagonista visto il terzo posto finale e la riconferma in Champions League.

I valori di Papu Gomez che valgono più dei soldi – 7 milioni a stagione più bonus tra auto e casa: quanti avrebbero avuto il coraggio di rifiutare? Ovviamente pochissimi, ma per chi conosce un grande uomo (oltre a calciatore) come capitan Gomez, non dovrebbe essere una sorpresa. I valori che ha sempre portato l’argentino, partendo dall’amore per la famiglia fino ai grandi palcoscenici europei da protagonista, sono risultati molto più forti di qualche soldo in più nel proprio conto corrente, e una vita in Arabia abbastanza difficile. Il numero 10 nerazzurro non molla la sua Atalanta, ed è pronto a scrivere l’ennesima pagina di storia nerazzurra.