Mancano soltanto una decina di giorni all’inizio del campionato, e per l’Atalanta è giunto il momento di spingere sull’acceleratore per quanto concerne la preparazione, alternata sia da grandi stimoli che da assenze, per certi versi, pesanti. Gian Piero Gasperini lavora sodo, consolidando la propria base tecnica che è arrivata terza, per poi integrarla con i nuovi acquisti, e nonostante ci sia ancora molto da fare tra forma, schemi e qualche punto di domanda da buttare giù, l’intero gruppo trasmette motivazione, serietà e tanta voglia di cominciare al meglio la nuova stagione nerazzurra: contesto che sarà composto da tre competizioni. Ecco la photogallery del “ritiro” della stessa Atalanta al Centro Bortolotti di Zingonia.

Atalanta, la photogallery degli allenamenti in quel di Zingonia

Sia sul profilo dell’Atalanta (Instagram) che su quello dei calciatori, sono tante pubblicate delle fotografie degli allenamenti nerazzurri al Centro Bortolotti di Zingonia. I test alla sede nerazzurra si svolgono con un misto di concentrazione, entusiasmo e grande motivazione nel dimostrare il proprio valore in campo. Da contare che, come citato dal comunicato della società bergamasca: “La preparazione riprenderà dopo un giorno di riposo lunedì 14 settembre con una seduta pomeridiana, sempre a Zingonia e a porte chiuse”.