PHOTOGALLERY – Il primo allenamento di Robin Gosens con la Nazionale tedesca

La nuova stagione dell’Atalanta è ormai cominciata: le motivazione degli uomini di Gian Piero Gasperini sono molto alte per migliorare tutto quello che è stato fatto nella scorsa stagione. Nonostante ciò, i nerazzurri si sono ritrovati al Centro Bortolotti di Zingonia con parecchie assenze: motivate principalmente dagli impegni di alcune pedine con le loro rispettive nazionali. Tra questi c’è un certo Robin Gosens, autore di una grandissima annata tra campionato e Champions League. Non a caso è stato considerato come il miglior giocatore tedesco al di fuori della Bundesliga, e la convocazione è stata la ciliegina sulla torta.

Robin Gosens in Nazionale: gli scatti fatti durante la giornata

Attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, la Nazionale di calcio tedesca, ha pubblicato delle fotografie realizzate durante gli allenamenti, e ovviamente tra i tanti spicca Robin Gosens: visto che per il numero 8 atalantino si tratta della “prima volta”. Come citato nell’introduzione, una vera e propria ciliegina sulla torta di un percorso fatto di crescita e di impegno: tre anni che lo hanno portato ad essere uno dei giocatori più corteggiati di questa sessione di calciomercato (e chissà cosa regalerà ancora in quel di Bergamo durante la stagione calcistica 2020-21 con la maglia dell’Atalanta).