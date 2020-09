Probabili formazioni Milan Bologna: le scelte di Pioli e Mihajlović

Lunedì 21 settembre, alle ore 20:45, andrà di scena il match valido per la prima giornata di Serie A tra Milan Bologna. Le due compagini si sfideranno allo Stadio San Siro di Milano al cospetto di un tetto massimo di 1000 tifosi, come disposto dal Governo per via delle restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

I rossoneri si avvicinano al match reduci dalla vittoria nei preliminari di Europa League contro lo Shamrock Rovers per 2-0. La squadra di mister Pioli punta a dare seguito all’ottimo finale di stagione disputato lo scorso campionato che ha permesso al Milan di piazzarsi al sesto posto in classifica e a quota 66 punti. Il Bologna, invece, si avvicina alla gara reduce dalle buone amichevoli disputate contro FeralpiSalò e Virtus Entella. La squadra di Sinisa Mihajlovic ha concluso lo scorso campionato al dodicesimo posto in classifica e a quota 47 punti, ottenendo con largo anticipo la permanenza in massima serie. Di seguito le probabili formazioni di Milan Bologna.

Probabili formazioni Milan-Bologna

Milan Bologna è anche Pioli contro Mihajlovic: il tecnico emiliano, su dieci precedenti, ha vinto in cinque occasioni, mentre il serbo ha prevalso tre volte. Il risultato più raro è stato il pari, materializzatosi soltanto in due casi.

Probabile formazione Milan: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Probabile formazione Bologna: Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Dijks; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic