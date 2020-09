Svezia Francia probabili formazioni, ci sarà Mbappe

− SVEZIA FRANCIA PROBABILI FORMAZIONI

L’esordio dei campioni del mondo nella seconda edizione della Nations League è soltanto questione di ore. Les Bleus scenderanno in campo domani sabato 5 settembre alle ore 20:45 alla Friends Arena di Stoccolma. Dopo la mancata qualificazione alle finals estive in Portogallo nel 2019, con il secondo posto raggiunto nel proprio girone alla pari dell’Olanda (Orange avanti per la miglior differenza reti), i transalpini vogliono riscattarsi in un gruppo 3 Lega A particolarmente complicato. Infatti, oltre alla Svezia, le altre due squadre da affrontare saranno i campioni in carica e d’Europa del Portogallo e i vice campioni del Mondo della Croazia. Dall’altro lato, la Svezia arriva nella massima lega del torneo dopo aver dominato il gruppo 2 della Lega B. Gli scandinavi arriveranno al match di domani con un ottimo score, visto che non perdono una gara ufficiale dallo scorso 10 giugno 2019. Ecco nel dettaglio Svezia Francia probabili formazioni.

Svezia Francia probabili formazioni, le scelte dei due Ct

Per la gara di domani, Janne Andersson dovrà fare a meno del veterano Granqvist, con il suo posto che sarà preso da Helander. Il suo 4-4-2 sarà, comunque, composto fra i pali dall'”italiano” Olsen, protetto da Lustig, Lindelof, Helander e Augustinsson. In mezzo, classe e velocità con il neo juventino Kulusevski, Forsberg, Ekdal e il friulano Sema. Ancora Italia in attacco, con l’ex palermitano Quaison, coadiuvato da Marcus Berg.

Nella Francia, Deschamps non avrà tre importanti giocatori: Pogba, Ndombele e il talento Aouar, tutti fermati per la positività al Covid-19. Per i campioni del Mondo, sarà un 4-3-3, formato da Lloris in porta; in difesa spazio a Dubois a destra e Mendy a sinistra, con Varane e Upamecano coppia centrale. In centrocampo, tanti muscoli con Sissoko, Kante e lo juventino Rabiot; mentre in avanti, trio fantastico con Mbappe, Griezmann e Giroud.

Svezia Francia probabili formazioni

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Lindelof, Helander, Augustinsson; Kulusevski, Ekdal, Forsberg, Sema; Berg, Quaison. All. J.Andersson

Francia (4-3-3): Lloris; Dubois, Varane, Upamecano, Mendy; Sissoko, Kantè, Rabiot; Griezmann; Mbappè, Giroud. All. D.Deschamps