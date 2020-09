Svezia Portogallo probabili formazioni: Kulusevski vs CR7

− SVEZIA PORTOGALLO PROBABILI FORMAZIONI

Primissimo scorcio di Nazionali ormai al fotofinish, con la seconda giornata di Nations League che finirà con le partite di questa sera. Match molto interessante alla Friends Arena di Solna tra Svezia e Portogallo, con i due juventini Kulusevski e Cristiano Ronaldo uno contro l’altro. Gli scandinavi sono alla ricerca dei tre punti dopo il ko della prima gara contro la Francia per opera di Mbappe. Vincere sarebbe fondamentale per rimettere a posto gli equilibri di un raggruppamento a dir poco complicato. Dall’altro lato, arriva un Portogallo con il pedale dell’acceleratore premuto, visti i quattro gol rifilati alla Croazia nel match d’esordio. Lusitani che ritroveranno mister cinque palloni d’oro CR7, ormai ristabilito dopo l’infezione al dito del piede. Il fuoriclasse della Juventus è a caccia del 100esimo gol con la maglia della propria Nazionale. Ecco Svezia Portogallo probabili formazioni nel dettaglio.

Svezia Portogallo probabili formazioni, le scelte dei due ct

Per il match di questa sera, il ct scandinavo Andersson, ne dovrebbe cambiare tre rispetto alla sconfitta contro la Francia. Fuori Larsson, Forsberg e Berg; dentro Kulusevski, Sema e Guidetti. Dunque, tra i pali Olsen, in difesa linea a quattro composta da Lustig, Jansson, Lindelof e Bengtsson. In centrocampo, appunto Kulusevski, Olsson, Ekdal e il friulano Sema; mentre in avanti, ecco il tandem Quaison-Guidetti.

Stando all’undici di Fernando Santos, potrebbe mutare rispetto a sabato, con qualche nuovo interprete nel collaudato 4-3-3. In porta, dovrebbe ritornare il titolare Rui Patricio, mentre il quartetto difensivo, composto da Cancelo, Pepe, Ruben Dias e Guerreiro ha molte chance per essere riconfermato. In centrocampo, potrebbe rifiatare Bruno Fernandes per far posto a Ruben Neves, coadiuvato da Moutinho e Danilo. Novità nel pacchetto offensivo, con Cristiano Ronaldo nuovamente dal primo minuto, supportato da Diogo Jota e Bernardo Silva.

Svezia Portogallo probabili formazioni

Svezia (4-4-2): Olsen; Lustig, Jansson, Lindelof, Bengtsson; Kulusevski, Olsson, Ekdal, Sema; Guidetti, Quaison. All. J.Andersson

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Joao Cancelo, Pepe, R.Dias, Guerreiro; Moutinho, Danilo, Ruben Neves; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. All. F.Santos