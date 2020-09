ULTIM’ORA – Milan, Ibrahimovic positivo al Coronavirus

La positività al Covid del difensore brasiliano Leo Duarte annunciata ieri sera aveva allarmato i tifosi del Milan. Questa sera, infatti, è in programma la sfida contro il Bodo/Glimt valida per il terzo turno preliminare di Europa League. I giocatori rossoneri e l’intero staff si sono sottoposti a un ulteriore tampone in mattinata e i risultati hanno confermato la positività di un altro calciatore: si tratta del bomber Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese, quindi, non scenderà in campo nel match di questa sera e salterà anche le prossime due partite di campionato del Milan.

La sfida tra Milan e Bodo/Glimt di questa sera non è a rischio rinvio, visto che tutti gli altri giocatori del Milan sono risultati negativi al tampone.

Oltre alle assenze di Castillejo, Rafael Leao e Rebic (squalificato), mister Pioli dovrà fare a meno anche di Zlatan Ibrahimovic e, molto probabilmente, dovrà affidarsi al giovane Lorenzo Colombo in attacco.

Ibrahimovic Covid, ecco il comunicato del Milan

“AC Milan comunica che Zlatan Ibrahimovic è risultato positivo al tampone effettuato per la partita odierna, Milan-Bodø/Glimt. Informate le autorità sanitarie competenti, il giocatore è stato prontamente posto in quarantena a domicilio. Tutti gli altri tamponi effettuati sul gruppo squadra sono risultati negativi.”