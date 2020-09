Verona, infortunio Lazovic: ecco il bollettino medico

Infortunatosi durante il match di Nations League, Serbia-Turchia, dopo soli 27 minuti, il calciatore dell’Hellas Verona, Darko Lazovic, non sarà a disposizione di Juric per le prossime gare. Una vera tegola per i veneti, vista l’importanza che ricopre il classe 1990. Il bollettino medico dei sanitari del Verona, conferma quanto già constatato dal personale sanitario della Serbia: distorsione del ginocchio sinistro senza l’interessamento dei legamenti.

Il giocatore potrebbe rimanere fermo ancora a lungo e per il momento non sono noti i tempi di recupero. Il tutto dipenderà dal fisico del giocatore e da come recupererà da questo importante infortunio.

Nations League, tra infortuni e positivi al Covid-19

La Nations League sta privando la nostra Serie A – e non solo – di grandissimi calciatori come per l’appunto Lazovic, passando a Zaniolo della Roma. Infortunatosi ieri contro l’Olanda, avendo poi rimediato la rottura dei legamenti del ginocchio. La seconda in carriera. Oltre a lui, c’è da segnalare la positività al Coronavirus di Kylian Mbappe, stella della Francia e del PSG. Ciò ha mandato su tutte le furie il direttore sportivo del PSG, Leonardo, non informato da fonti ufficiali circa la positività del suo calciatore. Insomma, questo torneo sta causando davvero tanti guai a molte società in vista della stagione 2020/21.