VIDEO – Maglia Atalanta 2020-21, il “trailer” della spedizione targata Joma

L’Atalanta 2020/2021 sta prendendo forma sotto tutti i punti di vista: i giocatori stanno ricaricando le batterie, Miranchuk è stato finalmente acquistato, la società guidata da Percassi sta ultimando le operazioni al Gewiss Stadium di Bergamo e Sartori (grazie anche all’aiuto del mister grugliaschese Gian Piero Gasperini) sta continuando il suo lavoro in termini di calciomercato. Semplicemente la base perfetta per quella che sarà la nuova stagione calcistica tra entusiasmo, impegno, concentrazione e tanta voglia di fare bene. Anno nuovo, maglie nuove e anche sotto questo la Dea si fa trovare pronta, anzi, in particolar modo il suo sponsor tecnico Joma.

Maglia Atalanta 2021: il “trailer” targato Joma

Con un video pubblicato su Instagram, la Joma (sponsor tecnico dell’Atalanta dal 2017) ha pubblicato una sorta di “trailer” su quella che sarà la nuova maglia nerazzurra per quanto concerne la stagione calcistica 2020-21. Nelle settimane scorse si è parlato tanto di prototipi atalantini, ma escludendo la prima maglia della Champions, di certo, non si è saputo più nulla, ma quello che ha fatto la stessa Joma non fa altro che alimentare il desiderio di vedere il design definitivo. Il post recita: “Nel magazzino di @jomasport in Spagna stiamo preparando la spedizione delle nuove maglie gioco @atalantabc “