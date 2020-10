Amichevole, dove vedere Portogallo Spagna: streaming e diretta TV in chiaro?

Dove vedere Portogallo Spagna, presentazione del match amichevole. Alle ore 20.45 di mercoledì 7 ottobre allo stadio ‘José Alvalade’ di Lisbona il Portogallo del C.T Fernando Santos ospiterà la Spagna del C.T Luis Enrique, il match è valevole come gara amichevole. Le due nazionali affronteranno questo mach amichevole con lo scopo di prepararsi ai prossimi due impegni di Nations League in cui il Portogallo affronterà prima la Francia domenica 11 ottobre e la Svezia mercoledì 14 ottobre; la Spagna, invece, affronterà prima la Svizzera sabato 10 ottobre e poi l’Ucraina martedì 13 ottobre. I lusitani fanno parte del Gruppo 3 della Lega A in Nations League e guidano il gruppo insieme alla Francia con 6 punti dopo le vittorie contro la Croazia (4-1) e la Svezia (0-2); le ‘furie rosse’, invece, sono inseriti nel Gruppo 4 della Lega A e sono primi nel girone con 4 punti dopo il pareggio per 1-1 contro la Germania e la vittoria per 4-0 contro l’Ucraina.

Dove vedere Portogallo Spagna in tv e streaming