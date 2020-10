Barcellona, Koeman: “Abbiamo fatto la miglior partita della stagione”

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman ha analizzato il successo per 2-0 in trasferta contro la Juventus, match valido per il secondo turno della fase a gironi della Champions League

“Abbiamo fatto una grande partita contro un squadra forte in Europa. Abbiamo creato molte opportunità per segnare. Sono molto contento per il gioco e per il carattere della squadra. Griezmann? E’ stata la partita più completa fino a oggi. La squadra ha dimostrato grande personalità in mezzo al campo. Griezmann è stato un po’ sfortunato però ha fatto una buona partita. Addio di Bartomeu? Io lavoro come allenatore del Barcellona cercando di lavorare e ottenere migliori risultati come squadra. Noi abbiamo il nostro destino in mano. Oggi la squadra ha dimostrato che non è stata inficiata dalla notizia di ieri. Non posso dire che mi ha sorpreso. Il presidente Bartomeu ha preso questa decisione per il bene del club.Avevamo difficoltà dietro ma sapevamo che De Jong poteva giocare lì. L’ha fatto già in Olanda e anche stasera ha risposto bene, lo sapevamo. Vittoria importante contro la Juventus? Vincere qui contro una squadra forte in Europa come la Juve aiuta. Ora dobbiamo prepararci per la partita di sabato. Sono soddisfatto dei progressi visti dalla squadra ma possiamo e dobbiamo ancora migliorare. Migliore in campo? Non va bene individuare un giocatore, la squadra ha dimostrato molta fiducia, fiducia e molta personalità contro una squadra forte dall’Europa. È l’intera squadra che si è distinta in questo gioco”