Calcio, ecco la classifica dei calciatori più seguiti sui social

Classifica dei calciatori più seguiti sui social. L’azienza specializzata nella consulenza digitatale sullo sport, la “European Football Player”, IQUII, ha pubblicato la classifica dei calciatori più seguiti sui social considerando il numero di seguaci su Instagram e Twitter. Ecco la classifica dei calciatori più seguiti in Europa e in Serie A. In entrambe le classifiche sul gradino più alto del podio c’è Cristiano Ronaldo con ben 329.4 milioni di seguaci.

Classifica dei calciatori più seguiti sui social in Europa

1) Ronaldo (Juventus): 329.4 milioni di seguaci

2) Neymar (Psg): 192.9 milioni di seguaci

3) Messi (Barcellona): 168 milioni di seguaci

4) James Rodriguez (Everton): 65.4 milioni di seguaci

5) Bale (Tottenham): 62.1 milioni di seguaci

6) Sergio Ramos (Real Madrid): 59.1 milioni di seguaci

7) Marcelo (Real Madrid): 57.8 milioni di seguaci

8) Luis Suarez (Atletico Madrid): 55.4 milioni di seguaci

9) Salah (Liverpool): 53.8 milioni di seguaci

10) Ibrahimovic (Milan): 51.8 milioni di seguaci

11) Pogba (Manchester United): 49.8 milioni di seguaci

12) Mbappé (Psg): 49.5 milioni di seguaci

13) Benzema (Real Madrid): 47.7 milioni di seguaci

14) Ozil (Arsenal): 47.4 milioni di seguaci sui social

15) Dybala (Juventus): 42.3 milioni di seguaci

16) Griezmann (Barcellona): 38.4 milioni di seguaci

17) Piqué (Barcellona): 38.3 milioni di seguaci

18) Eden Hazard (Real Madrid): 34.3 milioni di seguaci

19) Kroos (Real Madrid): 34.2 milioni di seguaci

20) Aguero (Manchester City): 28.5 milioni di seguaci

Classifica dei calciatori più seguiti sui social in Serie A

1) Ronaldo (Juventus): 329.4 milioni di seguaci

2) Ibrahimovic (Milan): 51.8 milioni di seguaci

3) Dybala (Juventus): 42.3 milioni di seguaci

4) Vidal (Inter): 18.7 milioni di seguaci

5) Morata (Juventus): 16.1 milioni di seguaci

6) Sanchez (Inter): 13.7 milioni di seguaci

7) Buffon (Juventus): 13 milioni di seguaci

8) Cuadrado (Juventus): 12.5 milioni di seguaci

9) Pedro (Roma): 10.9 milioni di seguaci

10) Lukaku (Inter): 8.4 milioni di seguaci

11) Ramsey (Juventus): 7.4 milioni di seguaci

12) Ospina (Napoli): 7.4 milioni di seguaci

13) Khedira (Juventus): 6.4 milioni di seguaci

14) Chiellini (Juventus): 6.3 milioni di seguaci

15) Bonucci (Juventus): 6.1 milioni di seguaci

16) Ribery (Fiorentina): 6 milioni di seguaci

17) Arthur (Juventus): 5.7 milioni di seguaci

18) De Ligt (Juventus): 5.3 milioni di seguaci

19) YOUNG (Inter): 5.1 milioni di seguaci

20) MEDEL (Bologna): 4.6 milioni di seguaci