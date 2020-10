Calcio, campionati della Scandinavia: allungano il Brondby in Danimarca e il Malmo in Svezia

Anche questa settimana in Scandinavia non sono mancati i gol e le sorprese nei vari campionati , ecco i dettagli.

La quarta giornata del campionato danese vede l’allungo del Brondby sulle rivali, in special modo sull’Aarhaus che viene bloccato sull’ 1-1 Aalborg. Prima vittoria del Copenaghen che supera il Nordsjaelland grazie anche alla doppietta dell’attaccante Wind. Lo sfortunato attaccante danese (ha perso tutta la scorsa stagione per un doppio infortunio al ginocchio) sembra aver ripreso il suo ritmo gioco. In fine, da evidenziare il primo punto dell’Horsens che grazie alla doppietta di Jannik Pohl ferma il più quotato Midtjylland sul 2-2