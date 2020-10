Calciomercato Roma, a gennaio assalto ad El Shaarawy

Era uno degli obiettivi di mercato della Roma, ma causa alcune difficoltà legate alla tempistica, Stephan El Shaarawy non è riuscito a tornare in giallorosso. Il giocatore voleva tanto tornare nella Capitale, anche perchè a causa della situazione pandemica mondiale non farà ritorno al Shanghai Shenua suo club di appartenenza. Il giocatore resterà quindi in Italia fino a gennaio in attesa di una nuova sistemazione. In questi mesi, la Roma lavorerà sotto traccia per non farsi trovare impreparata quando sarà il momento di finalizzare il colpo El Shaarawy.

Calciomercato Roma, El Shaarawy pronto a tagliarsi l’ingaggio pur di tornare alla Roma

Il Faraone vuole fortemente tornare alla Roma. Oltre alla situazione di pandemia, Stephan El Shaarawy ha sempre espresso il desiderio di tornare alla Roma. Il giocatore è molto legato alla piazza romana ed è pronto anche a rinunciare ad una buona parte del suo stipendio. El Shaarawy infatti percepisce 16 milioni di euro netti, cifra assolutamente lontana dai parametri della Roma. Il giocatore però sarebbe pronto ad abbassarsi l’ingaggio pur di tornare a Roma. Nel prossimo mese di gennaio, alla riapertura del mercato invernale, la Roma tenterà l’affondo decisivo per riportare Stephan El Shaarawy alla Roma e nella Serie A.