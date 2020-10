Calciomercato Roma: ultimo tentativo per Smalling, l’agente è a Roma

LA ROMA TORNA A SPERARE PER SMALLING. PEROTTI IN STAND-BY, PAU LOPEZ VERSO L’EVERTON – Mercato in fermento per la Roma. L’obiettivo numero uno dei giallorossi è Chris Smalling. Paulo Fonseca vuole di nuovo il giocatore nella sua rosa ma la trattativa con il Manchester United non è semplice. Mancano poche ore alla fine del mercato e la Roma sta tentanto il tutto per tutto per arrivare al giocatore. La Roma è ferma sulla sua offerta: 15 milioni più bonus per avere il giocatore. Lo United ha rifiutato fino ad oggi ma qualcosa potrebbe sbloccarsi. L’agente del giocatore è infatti atteso tra poco a Roma. Cresce l’ottimismo per il buon esito della trattativa anche se il tempo stringe.

Gli altri affari della Roma

Fazio resta in standby anche se c’è un forte pressing della Sampdoria. Il giocatore non si muove fino a quando non si sbloccherà in modo positivo la vicenda Smalling. Si complica invece il trasferimento di Perotti al Fenerbahçe. Questa frenata blocca almeno per il momento il ritorno di Stephan El Shaarawy che aveva già trovato un accordo economico con la società capitolina riducendosi di molto il proprio ingaggio. Sondaggio dell’Everton di Ancelotti per Pau Lopez ma il giocatore non è convinto della destinazione. Il giocatore si trasferirebbe in Inghilterra con la formula del prestito.