Dove vedere Inter – Milan in diretta e streaming 4 giornata di Serie A

Dopo la sosta per le nazionali torna la Serie A con la quarta giornata di campionato: ecco dove vedere Inter – Milan in diretta tv e streaming.

Archiviata la sosta per le nazionali si torna in campo per la quarta giornata di Serie A con, in programma, un grande classico del nostro classico ovvero il Derby di Milano: Inter e Milan si sfideranno in una scenario insolito davanti ai 1000 spettatori per l’emergenza Covid-19 nella cornice di San Siro. Antonio Conte è alle prese con i dubbi di formazioni alla vigilia viste le tante assenze che hanno colpito i nerazzurri: in difesa, a comporre il trio difensivo, scelte obbligate con D’Ambrosio, De Vrij e Kolarov. Centrocampo a 3 con Vidal e Barella sicuri del posto con Eriksen che si gioca il posto con Brozovic ( col danese si passa al 3-4-1-2): Hakimi e Perisic sulle fasce e davanti la coppia Lautaro – Lukaku. Pioli, invece, può sorridere: tornerà Ibrahimovic al centro dell’attacco dopo esser guarito dal Covid 19 e sarà sostenuto, nel 4-2-3-1 rossonero, da Saelemekers, Calhanoglu e Brahim Diaz. In difesa spazio al duo Romagnoli – Kjaer con Calabria e Theo Hernandez sulle fascie a completare la linea difensiva davanti a Donnarumma.

DOVE VEDERE INTER – MILAN IN DIRETTA TV E STREAMING

Il derby di Milano è pronto a regalarvi spettacolo e andrà in scena sabato alle ore 18 e potrete seguire la diretta della partita su Sky sui canali Sky Sport Serie A ( canale 202) o Sky Calcio 2 ( canale 252) con la telecronaca affidata a Beppe Bergomi e Fabio Caressa. Per gli abbonati Sky è disponibile l’app SkyGo per vedere la partita in streaming dal proprio smartphone o tablet oppure con NowTv il servizio live e on demand della tv satellitare, acquistando uno dei pacchetti proposti, offre infatti, fra i vari eventi sportivi, anche la visione delle partite della Serie A trasmesse su Sky.