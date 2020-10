Dove vedere Juventus-Napoli Serie A, streaming e diretta tv Sky o DAZN?

Juventus-Napoli, Pirlo sfida Gattuso. Dopo aver vinto la prima contro la Sampdoria e aver acciuffato il pareggio contro la Roma, i bianconeri sono alla caccia del successo nel big match contro gli azzurri per lanciare un segnale per il campionato. Gli ospiti sono in grande forma e a punteggio pieno ma devono fare i conti con il Covid che dopo il match contro il Genoa ha messo già ko Zielinski in attesa dell’esito dei tamponi degli altri calciatori. Il match Juventus-Napoli, valevole come posticipo della terza giornata della Serie A 2020/221, si gioca domenica 4 ottobre alle ore 20.45 nell’Allianz Stadium di Torino.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI JUVENTUS-NAPOLI

JUVENTUS (3-4-1-2: Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Frabotta; Ramsey; Kulusevski, Ronaldo

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Elmas; Osimhen



Dove vedere Juventus-Napoli, diretta tv e streaming

Il match Juventus-Napoli sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.