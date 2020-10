Dove vedere Lazio-Borussia Dortmund, streaming e diretta tv Champions League?

La Lazio di Simone Inzaghi dopo la pesante sconfitta rimediata contro la Sampdoria, si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund nella prima giornata della fase a gironi di Uefa Champions League 2020/21. In questo articolo vi sono tutte le informazioni su dove vedere Lazio-Borussia Dortmund, streaming e diretta tv?

Lazio-Borussia Dortmund: orario, luogo e arbitro

Il match Lazio-Borussia Dortmund, valido per la prima giornata della fase a gironi di Champions League, si giocherà allo Stadio Olimpico a partire dalle ore 21.00 di Martedì 20 Ottobre 2020. L’arbitro assegnato per Lazio-Borussia Dortmund è Clément Turpin.

Dove vedere Lazio-Borussia Dortmund, streaming e diretta tv?

La partita Lazio-Borussia Dortmund, valevole per la prima giornata del Gruppo F di Uefa Champions League in cui militano anche Zenit e Club Brugge, verrà trasmessa su Sky, più precisamente su Sky Sport 1 HD. Tutti coloro che sono abbonati a Sky potranno inoltre seguire il live streaming gratis di Lazio-Borussia Dortmund mediante l’applicazione SKY GO, installabile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, smart tv, tablet e pc. Un altro modo per guardare la partita tra Lazio e Borussia Dortmund, è quello di acquistare uno dei ticket disponibili su NOW TV. Non è disponibile invece la diretta tv in chiaro di Lazio-Borussia Dortmund.