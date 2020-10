Ed ora? sarà il campionato delle vittorie a tavolino?

E’ arrivata la sentenza, che lascia il Napoli un po’ deluso, il giudice sportivo, come sappiamo ha deciso, con la vittoria per 3-0 a tavolino per la Juventus e anche un punto di penalizzazione per il Napoli, perché non s’è presentato a Torino. Il giudice ha espresso in un commento che il Napoli aveva già deciso di non partire.

Ed ora? il Napoli, ricorrerà attraverso il suo avvocato Grassani alla giustizia e farà anche ricorso al Coni per poter risolvere questa situazione. Ricordiamo, che il 3 ottobre, l’Asl di Napoli, non lasciò partire la squadra per via precauzionale visti i due positivi Zielinski ed Elmas.

Dopo 10 giorni d’attesa, la sentenza. Ed il Napoli, con 2 vittorie, 8 gol fatti, 0 subiti, si trova a 5 punti.

Una beffa, per i partenopei che sono partiti bene in questo campionato.

Ora, però con i tanti casi di positività di calciatori in Italia, non ultimo il portoghese Cristiano Ronaldo, che con un aereo ambulanza già torna in Italia a fare la quarantena.

Ma questo protocollo verrà rispettato adesso? o come sempre la Figc cambierà protocollo? perché per giustizia sportiva, come stanno messe le squadre non si giocherebbe più neanche una partita.

Sarà un campionato deciso a tavolino? probabilmente sì. E come disse ieri Giorgio Chiellini, anche falsato.