Gattuso chiama Bakayoko al Napoli ma occhio a Herta Berlino e PSG

BAKAYOKO CERCATO DAL MILAN POTREBBE FINIRE AL NAPOLI – Doveva essere uno dei rinforzi del centrocampo del Milan ma non tornerà a vestire i colori rossoneri. Parliamo di Tiemoue Bakayoko, giocatore inseguito da Maldini ma che non tornerà in rossonero. La trattativa con il Chelsea non è mai decollata per le alte pretese del club londinese, tanto da spingere la dirigenza milanista a guardarsi altrove.

Su Bakayoko l’interesse di diverse squadre

Il giocatore però è destinato a lasciare il Chelsea dato che l’allenatore Frank Lampard non conta su di lui. Bakayoko piace molto al Napoli di Gennaro Gattuso, ma le offerte più allettanti arrivano da Francia e Germania. Il Paris Saint-Germain segue da tempo il giocatore per dare maggiore fisicità al proprio centrocampo, ma nelle ultime ore si è fatto sotto anche l’Herta Berlino. Il Chelsea chiede circa 20 milioni per il cartellino del francese e questa richiesta cosi alta spegne l’entusiasmo di molte squadre che hanno mostrato interesse per il forte centrocampista. Al momento infatti, l’interesse per Bakayoko c’è da parte di tanti club, ma nessuno ha tentato l’affondo con i Blues fino a quando il Chelsea non sarà costretto ad abbassare le richieste per non ritrovarsi con un giocatore scontento in rosa che potrebbe creare malcontento all’interno dello spogliatoio.