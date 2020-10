Inter, Conte:“ Dispiace per la sconfitta ma abbiamo creato molto”

Ai microfoni di Inter TV il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha commentato la sconfitta nel derby

“Come ho detto in conferenza, non è il momento di andare a valutare situazioni extra calcistiche. Dispiace aver perso una partita ben giocata da parte nostra, abbiamo creato molte occasioni per fare gol, loro sono stati bravi e fortunati. C’è stato grande impegno da parte dei ragazzi, che tenevano molto alla partita. Abbiamo commesso due disattenzioni e non siamo riusciti a sfruttare le tante occasioni che abbiamo creato per vincere la partita. Dobbiamo essere più cinici, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi, che hanno lottato fino all’ultimo. Non siamo stati proprio fortunatissimi.”

“La solidità difensiva è sempre importante ma dipende da come si guarda il bicchiere, se mezzo pieno o mezzo vuoto. È inevitabile che giocando con due esterni molto offensivi e due attaccanti ci sia da lavorare sugli equilibri da mantenere. Stasera siamo stati puniti più del dovuto, abbiamo preso due gol evitabilissimi e non abbiamo sfruttato le occasioni create. Dobbiamo migliorare tutti ma si sarebbe potuto parlare di un’altra Inter. Dispiace perché è arrivata una sconfitta ed è arrivata in una gara come il derby”.

“ Mancanza di imprevedibilità? Se riguardate la partita, Barella è arrivato spesso in area e ha proprio caratteristiche di questo tipo. Ha una carriera importante davanti a sé e comunque tutti i nostri centrocampisti arrivano spesso alla conclusione. Da questo punto di vista siamo ben messi”