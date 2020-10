Juve Bonucci, niente lesioni. Con il Barcellona ci sarà?

Juve Bonucci, niente lesioni. In Champions contro il Barcellona ci sarà? Il difensore della Nazionale non ha riportato lesioni muscolari, ma resta comunque in dubbio per la gara di UEFA contro i blaugrana.

Il difensore della Nazionale non ha riportato lesioni muscolari, ma resta comunque in dubbio per la gara di UEFA contro i blaugrana dopo l’infortunio rimediato nel corso del match di ieri sera col Verona. Sicuramente out anche Chiellini: se Bonucci non dovesse recuperare in tempo, per Pirlo ci sarebbe solo Demiral a disposizione come centrale di ruolo.

Tre pareggi di fila in campionato e la Champions per rilanciarsi. Non è iniziata nel modo migliore l’avventura di Pirlo sulla panchina della Juventus, che ora deve affrontare i primi problemi stagionali. Nella gara di Champions contro il Barcellona, infatti, sarà probabile emergenza in difesa: in attesa del ritorno in piena forma fisica di De Ligt e dopo Chiellini (uscito dal campo nel match vinto a Kiev), l’allenatore bianconero potrebbe non avere a disposizione nemmeno Bonucci. Gli esami al quale è stato sottoposto questa mattina, non hanno riscontrato lesioni muscolari alla coscia destra, ma le sue condizioni restano in dubbio per la gara di Champions contro i blaugrana.

La decisione verrà presa solo a ridosso della gara e molto dipenderà dalle sensazioni del difensore, considerato che per la successiva sfida contro lo Spezia dovrebbero tornare a disposizione sia Chiellini che De Ligt e dunque Bonucci potrebbe riposare. Contro il Barça, in caso di forfait di Juve Bonucci, Pirlo avrà a disposizione soltanto Demiral come difensore centrale di ruolo e per questo si ritroverebbe costretto a schierare Danilo al fianco del turco, con Cuadrado e Frabotta sugli esterni. Riuscirà il giocatore Juve Bonucci ad essere a disposizione per l’importante gara di mercoledì sera all’Allianz Stadium?