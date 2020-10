DIRETTA LIVE Juventus Verona: cronaca e risultato in tempo reale

(Clicca qui per aggiornare la diretta live Juventus Verona)

1′ TEMPO

Diretta Live Juventus Verona: le probabili formazioni

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Frabotta; Ramsey; Dybala, Morata. All. Andrea Pirlo

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Lovato, Ceccherini, Empereur; Faraoni, Vieira, Ilic, Lazovic; Tameze, Zaccagni; Di Carmine. All. Ivan Juric

Diretta Live Juventus Verona: la presentazione del match

Domenica 25 ottobre alle ore 20:45 andrà di scena il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A tra Juventus Verona. Le due compagini si sfideranno all’Allianz Stadium di Torino. Sugli spalti saranno presenti circa 1000 spettatori, come previsto dalle restrizioni derivanti dall’emergenza coronavirus.

La Juventus si avvicina al match reduce dalla vittoria in Champions League contro la Dinamo Kiev. I bianconeri hanno vinto contro gli ucraini per 2-0 in trasferta: decisiva la doppietta di Alvaro Morata, già in gol anche in campionato contro il Crotone. La squadra di mister Andrea Pirlo è reduce, inoltre, da due pareggi consecutivi in campionato. Dopo il 2-2 dell’Olimpico contro la Roma, la Juventus ha pareggiato anche a Crotone per 1-1. Il Verona si avvicina al match reduce da una sconfitta e un pareggio nelle ultime due uscite stagionali. I gialloblu, infatti, hanno perso al Tardini contro il Parma per 1-0 ed hanno pareggiato in casa contro il Genoa per 0-0.