Napoli, Bakayoko corre verso l’Atalanta. Vicino il recupero di Insigne

BAKAYOKO PUO’ ESORDIRE GIA’ CONTRO L’ATALANTA. INSIGNE PUNTA AL BENEVENTO – Il Napoli è in attesa per il giudizio finale sulla tanto chiacchierata partita non giocata contro la Juventus. Nel frattempo, gli uomini di Gennaro Gattuso, continuano a lavorare. Ieri il Napoli aveva il giorno di pausa, eppure la squadra si è regolarmente allenata. Ricordiamo che la squadra è in quarantena e sta utilizzando il tempo al meglio per lavorare sotto il profilo tecnico-tattico ma anche fisico. Per questo motivo i giocatori non si sono fermati e hanno svolta la seduta di allenamento.

Bakayoko recupera la forma, cresce l’attesa per Insigne

I continui allenamenti del Napoli in quarantena, sono una mano santa per Bakayoko. L’ultimo arrivato in casa azzurri deve infatti recuperare la forma migliore. Al Chelsea era fuori dal progetto dei Blues, deve quindi ottenere una condizione ottimale in breve tempo. Alla ripresa del campionato contro l’Atalanta, Bakayoko potrebbe proprio giocare titolare, causa anche le assenze forzate di Zielinski ed Elmas ancora positivi al Covid-19 e quindi non disponibili. Piccole speranze di rivedere presto in campo anche Lorenzo Insigne. Il giocatore è tornato ieri ad allenarsi in campo. Chiaramente non ci sarà contro l’Atalanta, ma il giocatore e lo staff di Gattuso, puntano sul suo rientro per la partita contro il Benevento.