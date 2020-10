Nations League, dove vedere Italia Olanda: streaming gratis e diretta TV in chiaro

Dove vedere Italia Olanda, presentazione del match di Nations League. Alle ore 20.45 di mercoledì 14 ottobre al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo l’Italia del C.T Roberto Mancini ospiterà l’Olanda del C.T Frank De Boer, il match è valido per la 4.a giornata del Gruppo 1 (Lega A) di Nations League. Per questo raggruppamento si giocherà in contemporanea Polonia-Bosnia. Gli azzurri guidano questo girone con 5 punti (1 vittoria e 2 pareggi) e sono reduci dal pareggio a ‘reti bianche’ contro la Polonia nel match giocato a Danzica. Gli ‘orange’, invece, inseguono a 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio e 1 sconfitta) in compagnia della Polonia e sono reduci dal pareggio contro la Bosnia per 0-0. Italia-Olanda sarà diretta dall’inglese Anthony Taylor, coaudiuvato dai connazionali Gary Beswick e Adam Nunn, mentre il quarto uomo sarà il signor Chris Kavanagh.



Dove vedere Italia Olanda in tv e streaming