Nations League, Italia Olanda probabili formazioni, le ultime

Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida di Nations League tra Italia e Olanda, passaggio cruciale per le sorti del gruppo 1 di League A che al momento vede al comando proprio gli Azzurri di Mancini con 5 punti, seguiti dall’Olanda e la Polonia a 4, ultima la Bosnia a 2 che rimane ampiamente in corsa.

La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Rai 1 alle ore 20.45.

Probabili formazioni Italia Olanda: è l’ora di Immobile

ITALIA:

Dopo qualche polemica post Polonia-Italia, è arrivato il momento di Ciro Immobile. Sarà lui l’uomo al centro dell’attacco azzurro con Belotti out per squalifica e Caputo in panchina, una grande occasione per la “Scarpa d’Oro 2020” con 36 gol stagionali in Serie A.

Mancini ormai con il consueto 4-3-3 ha trovato la quadra anche come pedine di gioco: a centrocampo Jorginho-Verratti-Barella mentre davanti le spalle di Ciro Immobile saranno ancora Chiesa e Pellegrini.

Superato il “caso” El Shaarawy negativo al secondo tampone, sarà regolarmente in panchina questa sera.

OLANDA:

De Boer ritrova gli Azzurri dopo oltre 20 anni dal famoso Italia-Olanda di Euro 2000: “Non fu una grande delusione, è passato tanto tempo, questa non è una rivincita ma una partita come le altre”.

La formazione oranje rispetto all’andata si presenta con un 4-2-3-1 dopo il pareggio 0-0 a Zenica contro la Bosnia di Dzeko: centrocampo di qualità con De Jong e Van De Beek, Depay unica punta e Cillesen confermato in porta.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Pellegrini, Immobile. All: Mancini

Olanda (4-2-3-1): Cillesen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van De Beek, De Jong; Berghuis, Wijnaldum, Promes; Depay. All: De Boer

Italia Olanda probabili formazioni: la classifica

ITALIA 5 punti (+1)

Olanda 4 punti (0)

Polonia 4 punti (0)

Bosnia Herzegovina 2 punti (-1)