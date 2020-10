Pistocchi: “Fourneau in B dopo Crotone-Juventus? Bullizzato dai media, mi ricorda i tempi di Moggi”

Fourneau designato in Serie B, il giudizio di Pistocchi. Dopo il match Crotone-Juventus l’arbitro è finito nel mirino delle critiche per il rigore e l’espulsione assegnati contro i bianconeri. Nel frattempo, Fourneau è stato designato come quarto uomo per la sfida di Serie B in programma domani sera tra Reggina e Cosenza. Si tratta di normale rotazione tra le terne arbitrali ma il giornalista Maurizio Pistocchi non la vede così e la considera come una scelta punitiva. Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l’ex moviolista Mediaset ha dichiarato: “Non ha sbagliato niente, durante la partita tra Juventus e Crotone, forse solo il giallo a Leonardo Bonucci in occasione del fallo da rigore. Nonostante questo, però, c’è chi lo ha attaccato. E’ stato bravo, eppure ‘La Gazzetta dello Sport’ gli ha dato 5,5, anche altri giornali lo hanno bocciato. Questo giovane arbitro è stato bullizzato dalle televisioni. In questa nazione c’è un potere mediatico ed economico esercitato in maniera precisa e determinata. Ha arbitrato molto bene, ma adesso va a fare il quarto uomo del match tra Cosenza e Reggina in Serie B e per un po’ non lo vedremo più. Ricorda la patente a punti del Processo di Aldo Biscardi, quando Luciano Moggi insegnava a Fabio Baldas chi punire e chi blandire”.