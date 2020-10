Roma, preso dal Real Madrid il vice Dezko Borja Mayoral

LA ROMA PRENDE IL VICE DZEKO: IN ARRIVO DAL REAL MADRID BORJA MAYORAL – E’ finalmente arrivato il vice Edin Dzeko che tanto Paulo Fonseca aspettava per la sua Roma. I giallorossi hanno concluso la trattativa per Borja Mayoral. Si è conclusa la trattativa con il Real Madrid e il giocatore è atteso domani per le visite mediche e poi l’ufficializzazione. La Roma stava valutando diversi profili, visto che i giallorossi hanno estremo bisogno di rinforzare il proprio attacco, poi si sono soffermati sull’attaccante del Real Madrid, la trattativa con i blancos si è finalmente sbloccata dopo tanti giorni di contatti tra le parti e Borja Mayoral è pronto ad iniziare la sua nuova avventura in Italia nella Capitale.

Roma, le cifre dell’affare Borja Mayoral

Non è stato facile per la Roma strappare il giocatore al Real Madrid. L’accordo è stato trovato sulla base del prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro se sarà esercitato il primo anno, altrimenti a 20 milioni di euro per il secondo anno di prestito. Borja Mayoral fimerà prima il rinnovo con il Real Madrid fino al 2023 e poi sarà un nuovo giocatore della Roma. Una valida alternativa in più in attacco per Fonseca.