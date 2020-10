Roma, Smalling: “Nuovi proprietari sempre presenti, sono tornato per vincere”

SMALLING PARLA DELLA SUA SECONDA AVVENTURA ALLA ROMA – Giornata di presentazioni in casa Roma con Chris Samlling protagonista. Il difensore inglese si è di nuovo presentato a stampa e tifosi: “Ho ritrovato una squadra più forte della scorsa stagione, potremo toglierci tante soddisfazioni”, ha esordito Smalling. “Il ritorno a Roma è stato emozionante, voglio vincere qualcosa con la Roma. Io capitano? E’ Dzeko, in questa squadra ci sono tanti leader e io sono in grado di esserlo, magari devo migliorare il mio italiano”.

Roma, Smalling ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tornare alla Roma

Smalling ha parlato anche della sua decisione di tornare alla Roma: “Volevo rivivere le emozioni e sensazioni che ho provato indossando questa maglia. Vivere a Roma poi è una cosa in più. La trattativa non è stata facile, è stata lunga ma alla fine ce l’ho fatta”.

Sulla nuova proprietà: “Sono stato accolto in maniera splendida. E’ stato un piacere parlare insieme a Ryan, è anche trovare diversi volti nuovi e la nuova proprietà. Ci fanno sentire una famiglia, sono sempre presenti. Poche volte in carriera mi è capitato di vedere i proprietari cosi presenti. La loro presenza sarà importantissima per riuscire a raggiungere i nostri obiettivi”.