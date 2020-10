Serie B, dove vedere Lecce Cremonese: streaming e diretta TV

Dove vedere Lecce Cremonese, presentazione del match. Alle ore 19 di mercoledì 21 ottobre allo stadio ‘Via del Mare’ il Lecce di Eugenio Corini ospiterà la Cremonese di Pierpaolo Bisoli, il match è valido per il posticipo della 4.a giornata (turno infrasettimanale) del campionato di Serie B.

I salentini occupano la 9.a posizione con 4 punti (1 vittoria, 1 pareggio ed 1 sconfitta) e sono reduci dalla pesante sconfitta per 3-0 rimediata al ‘Rigamonti’ contro il Brescia. I grigiorossi, invece, occupano la 15.a posizione con 2 punti (2 pareggi ed 1 sconfitta) e sono reduci dallo scialbo 0-0 nel match casalingo dello ‘Zini’ contro il Venezia.

Lecce-Cremonese sarà diretta dal signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, coaudiuvato dai signori Di Vuolo e Vono, mentre il quarto uomo sarà il signor Dionisi.

Le probabili formazioni di Lecce-Cremonese

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Adjapong, Meccariello, Lucioni, Calderoni; Paganini, Henderson, Listowski, Mancuso, Petriccione, Majer; Falco, Stepinski; Coda. All. Corini.

Cremonese (4-3-1-2): Alfonso; Fiordaliso, Bianchetti, Terranova, Crescenzi; Pinato, Castagnetti, Valzania; Buonaiuto; Ciofani, Strizzolo. All. Bisoli.

Attiva ora DAZN a 9,99€/mese. Guarda la nostra programmazione sportiva live e on demand

Dove vedere Lecce Cremonese, diretta TV e streaming

Dove vedere Lecce Cremonese in TV e streaming. Il match Lecce Cremonese, valido per il posticipo della 4.a giornata del campionato di Serie B sarà trasmesso in diretta su Dazn. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv. Il match sarà visibile anche su Dazn 1 (canale 209 di Sky).

Attiva ora il tuo abbonamento a 9,99€/mese.

Dove vedere Lecce Cremonese, i precedenti. Il bilancio dei confronti diretti giocati a ‘Via del Mare’ tra queste due squadre è di 20 incontri. Il bilancio è nettamente in favore dei salentini con 11 vittorie, 5 sono i pareggi e 4 vittorie dei lombardi.