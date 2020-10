Settore Giovanile, sospensione da parte della FIGC: i dettagli e la data di ripresa

Niente campionati giovanili fino al 24 novembre. Questa è la decisione che la FIGC ha preso ieri sera circa il Settore Giovanile. Diciamo che ciò era nell’aria da settimane, nonostante alcune timide smentite da parte degli organi competenti. Possono tirare un sospiro di sollievo giocatori e staff dei campionati Primavera: infatti, la sospensione non toccherà questo settore nello specifico. Almeno per il momento. L’avanzata del Covid-19 rende tutto così imprevedibile e nulla può essere escluso di giorno in giorno.

La decisione è stata presa dal Governo “considerate le attuali condizioni di incertezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’incremento del numero di contagi anche tra i tesserati del Settore Giovanile e Scolastico“. Una scelta dolorosa e che scatenerà senza dubbio polemiche da parte di calciatori e addetti ai lavori. Ecco il comunicato diramato dalla Federazione nel dettaglio:

“sospensione delle gare in programma dal 31 ottobre p.v. al 24 novembre p.v. dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie A e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 femminile, Under 14 e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti“.