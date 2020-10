Ritorna l’idea della Superlega Europea. L’idea di creare una lega europea con le big dei cinque maggiori campionati europei ormai va avanti da diversi anni, ma non riesce mai a concretizzarsi. Questa però può essere la volta buona. Secondo La Repubblica, le big inglesi stanno spingendo forte e avrebbero coinvolto anche la FIFA.

Superlega Europea, la UEFA si oppone con forza

Secondo Mark Kleinman, giornalista di Sky News responsabile della City di Londra, Manchester United e Liverpool stanno insistendo molto e avrebbero trovato anche dei finanziatori, tra cui la celebre banca JP Morgan, che sarebbero già pronti a mettere insieme 6 miliardi di euro e lanciare la European Premier League. Esatto, proprio così, la European Premier League: in Inghilterra hanno anche già trovato il nome per la competizione e c’è chi scommette in un esordio di questa lega dalla stagione 2022/2023.

Intanto, la FIFA sta riflettendo sulla possibilità della creazione di questa Superlega Europea, ma bisognerà lottare con la UEFA. Il maggior organo di calcio europeo si oppone con forza a questa competizione visto che le squadre hanno stipulato un contratto con la UEFA fino al 2024. E ieri sera è stato diramato anche un comunicato: “La UEFA si oppone fortemente a una Superlega. I principi di solidarietà, promozione e leghe aperte non sono negoziabili. Ciò rende la Champions League e il calcio europeo le migliori competizioni sportive del mondo. Una Superlega sarebbe distruttiva e noiosa”.

Superlega Europea, quali squadre parteciperebbero?

La Superlega Europea, anzi la European Premier League, sarebbe un vero e proprio campionato che si sostituirebbe ai vari campionati nazionali e alle competizioni europee già esistenti. Le squadre partecipanti potrebbero essere dodici o diciotto e tutte coinvolte nei cinque maggiori campionati europei (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga, Ligue 1). La FIFA starebbe pensando a una formula in cui tutte le squadre si sfiderebbero almeno due volte tra di loro e poi una fase finale di playoff per decretare la vincitrice.

Ma quali squadre parteciperebbero a questa Superlega Europea? Per quanto riguarda l’Italia ci saranno sicuramente Juventus, Milan e Inter con una tra Roma e Napoli come possibile quarta. Il campionato con più squadre sarebbe sicuramente la Premier League: Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea e una tra Tottenham e Arsenal le cinque partecipanti. Per LaLiga ovviamente ci saranno Real Madrid e Barcellona con anche l’Atletico Madrid come terza squadra. Bundesliga e Ligue 1 i campionati con meno club partecipanti: per la Germania pronti Bayern Monaco e Borussia Dortmund, mentre per la Francia PSG e Olympique Lione.

Ovviamente, tutte queste squadre citate sono solo ipotesi e non c’è ancora nulla di concreto.