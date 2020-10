ULTIM’ORA – Cristiano Ronaldo positivo al Covid-19

Continuano i contagi da Coronavirus nel mondo del calcio. Dopo i diversi calciatori contagiati in Serie A, questa volta è il turno del giocatore più forte del campionato italiano (e forse del mondo), Cristiano Ronaldo. La notizia era stata anticipata dal giornale portoghese “A Bola” e pochi minuti fa è arrivata anche la conferma da parte della Federazione calcistica portoghese. Ronaldo era in ritiro con il Portogallo in vista della sfida di domani sera contro la Svezia in UEFA Nations League. La Federcalcio portoghese ha chiarito che CR7 è asintomatico ed è stato posto in isolamento.

Bisogna ricordare che Ronaldo è stato uno dei sette calciatori della Juventus a rompere la famosa “bolla” per raggiungere il ritiro della propria nazionale.

Coronavirus Ronaldo, niente Barcellona per lui?

Ronaldo salterà sicuramente la partita di domani sera contro la Svezia oltre alle prossime partite con la Juventus. Il campione portoghese non ci sarà contro il Crotone sabato e nemmeno martedì prossimo per l’esordio in Champions League in casa della Dynamo Kiev. Difficile rivederlo in campo per la gara di Serie A di domenica 25 ottobre contro l’Hellas Verona allo Stadium. Ma il rischio più grande è legato alla seconda giornata di Champions League: tra esattamente quindici giorni, mercoledì 28 ottobre, a Torino arriva il Barcellona di Leo Messi.

I tifosi della Juve si augurano che Ronaldo guarisca presto e senza complicazioni e, soprattutto, sperano di vederlo il prima possibile in campo.