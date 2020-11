Atalanta-Inter streaming e diretta tv Sky o DAZN? Dove vedere il match di Serie A

Atalanta-Inter, derby lombardo per riprendersi dalle delusioni di coppa. Dopo aver perso entrambe martedì sera in Champions League rispettivamente contro Liverpool e Real Madrid, le due squadre nerazzurre si affrontano in campionato in un match nei piani alti della classifica. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria di Crotone nell’ultimo turno e sono a dodici punti a meno quattro dal Milan capolista mentre gli uomini di Conte hanno iniziato in maniera deludente la stagione con undici punti frutto di tre vittorie, due pareggi e la sconfitta nel derby. Il match Atalanta-Inter, valevole per la settima giornata della Serie A 2020/21, si gioca domenica 8 novembre alle ore 15 nel Gewiss Stadium di Bergamo. L’arbitro designato per la sfida è il signor Doveri della sezione di Roma.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI ATALANTA-INTER

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Ruggeri; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lautaro Martinez, Sanchez.

Dove vedere Atalanta-Inter, diretta tv e streaming Serie A

Il match Atalanta-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Serie A HD e Sky Sport 252 con la telecronaca Gentile-Marchegiani ed ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.