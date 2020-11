Calcio, Totti positivo al Covid-19: sintomi lievi

Il coronavirus non dà tregua a nessuno, anche l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, è positivo al coronavirus. Settimane dure per il Pupone, oltre alla perdita di papà Enzo, adesso anche lui e la moglie Ilary sono risultati positivi. Una notizia che non è stata annunciata né confermata dalla famiglia Totti. La voce sulla positività di Francesco circolava da qualche giorno senza certezze, solo oggi a riportarlo è stato Romanews.

Sono tanti i messaggi di solidarietà inviati al Capitano, dai tifosi della Roma e non, ma anche da parte di tanti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo.

I sintomi che riporta Totti appartengono alla lista di quelli lievi: stanchezza fisica e qualche linea di febbre, la moglie Ilary è completamente asintomatica. Entrambi si trovano in isolamento nella loro villa a Roma.

Periodo indimenticabile per l’ex giocatore che il 12 ottobre scorso ha perso suo padre Enzo, ricoverato allo Spallanzani perché positivo al coronavirus e con sintomatologia grave. Senza mai riprendersi, il Covid gli è stato fatale. Anche la mamma era stata contagiata, ma fortunatamente non ha riportato sintomi gravi né conseguenze.

Segnato ancora dal grave lutto, il famoso numero 10 della Roma prosegue il suo momento difficile in totale privacy.