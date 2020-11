Cassano non ha dubbi: “Messi meglio di Maradona. I record…”

Nella serata di Sabato 14 Novembre 2020, in una diretta Instagram dell’ormai consueta “Bobo Tv”, è andato in scena uno spettacolo dialettico i cui protagonisti sono stati Christian Vieri e Antonio Cassano.

Il fuoriclasse barese che ha vestito le prestigiose maglie di Roma, Inter, Milan, Real Madrid e Sampdoria, è stato il primo ospite dei nuovi appuntamenti delle diretta Instagram di Christian Vieri nella “Bobo Tv”. Antonio Cassano, nel corso della diretta, ha affrontato varie tematiche riguardanti il mondo del calcio con la consueta simpatia che è parte integrante della sua persona.

Tra i tanti temi trattati, si è soffermato sull’ex compagno di squadra alla Roma, Francesco Totti, reduce dalla positività al Coronavirus: “Mi diceva che a lui il Coronavirus non gli andava addosso, si è c*****o sotto, ha preso il Covid ed è stato a casa dieci giorni…”.

Inoltre Cassano ha risposto senza battere ciglio alla domanda che si pongono tutti gli appassionati del mondo del calcio: è meglio Maradona o Messi? Su questa questione l’ex Bari non ha dubbi : “Il record di tutti tempi nell’Argentina di finali giocate e gol fatti è di Messi. Di cosa parliamo? Ha 70 gol in Nazionale, Maradona poco più di 30. Poi Messi ha sì giocato sempre con grandi attaccanti, Higuain e altri, ma non aveva mai in squadra grandi difensori o portieri”.