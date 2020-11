Comunicato del Napoli: “Nessuna lite tra Gattuso e calciatori”

La sconfitta del Napoli in casa col Milan, ha fatto arrabbiare e non poco i tifosi azzurri, che sui social, non hanno avuto pietà per alcuni calciatori, soprattutto coloro che venivano dai ritiri delle Nazionali, che hanno brillato in Nations League ed hanno steccato domenica sera l’importante scontro diretto.

Un Napoli molle, con poche idee e meno incisivo delle solite volte. Seconda sconfitta consecutiva a Fuorigrotta che allontana gli azzurri dai primi posti.

Stamattina, intanto alle 09.13 appare questo comunicato del Napoli su twitter: “Nella giornata di ieri, su alcuni siti e oggi su alcuni quotidiani, è improvvisamente comparso il racconto, completamente inventato, di una presunta lite dai toni accesi tra i calciatori del Napoli e Rino Gattuso. Si tratta di una notizia destituita di ogni fondamento”.

Sono per lo più siti regionali e cittadini, che già altre volte hanno messo il dito nella piaga in momenti difficili, volti ad accendere la tensione a Napoli.

Sappiamo che il tifo azzurro è passionale come pochi in Italia, ma è anche facilmente condizionabile per ciò che si legge o per ciò che si dice in tv.

Accesi dibattiti in canali privati, portano a cambiare idea su calciatori, allenatori, che magari una domenica sono eroi, e la domenica dopo, devono andare via.

Lunedì mattina, alcuni, chiedevano la testa di Gattuso, ed altri addirittura, speravano nel ritorno di Sarri, il cosiddetto “traditore”.