Cruciani duro sulla morte di Maradona: “Non si può piangere per un cocainomane”

Morte Maradona, il mondo del calcio piange una leggenda. Ieri si é spento all’età di 60 anni il “Dio” del Calcio, Diego Armando Maradona. La notizia della sua morte é stata riportata in prime battute dal quotidiano argentino “El Clarin” e poi subito dopo che la sua morte é stata (purtroppo) verificata, la notizia ha fatto il giro del mondo. Maradona é morto per un arresto cardiorespiratorio nella sua casa nei pressi della periferia di Buenos Aires. Da ieri pomeriggio fino anche ad ora, sono tanti i ricordi del mondo del calcio, però c’é anche chi evidenzia i suoi vizi ed eccessi durante la sua vita. Tra questi c’è Giuseppe Cruciani che nella trasmissione “La Zanzara” ammette che non si può piangere per chi durante la sua vita abbia fatto uso di droga, dunque un cocainomane.

Cruciani, ecco la sua provocazione

Morte Maradona, Cruciani “duro” sul suo ricordo. Nel corso della trasmissione “La Zanzara”, Giuseppe Cruciani e il suo collega David Parenzo hanno commentato la morte del “Dio” del calcio, Diego Armando Maradona. Cruciani aveva attaccato Parenzo prima della diretta: “Mi hai detto prima fuori dalla trasmissione, era anche un cocainomane. Non era un esempio, lo hai detto tu”. Parenzo risponde a Cruciani: “Ho semplicemente detto che é stato un eroe nazionale, ma non lo dico io che fosse un conosciuto cocainomane. Non piangerei mai per un giocatore di calcio.”