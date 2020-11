Domenica Napoli-Milan, quante assenze per gli azzurri

Dopo una sosta di circa 10 giorni per amichevoli, partite di Nations League, e qualificazioni per i Mondiali del 2022 in Sud America e Coppa D’Africa, tornano i campionati.

In serie A ci saranno gare senza sosta fino allo stop natalizio, con campionato, Champions League ed Europa League. Calciatori ed allenatori che dovranno mantenere forze fisiche e mentali in un mese senza stop.

Domenica al San Paolo ci sarà il big match tra Napoli e Milan, prima contro seconda come nei magici anni ’80 in cui le due squadre dominavano in Italia. I rossoneri purtroppo non avranno il loro tecnico Pioli né il vice fermi per Covid19, in panchina ci sarà Bonera. Ma la rosa sarà al completo. Il Napoli invece vedrà alcune mancanze, da Ospina, infortunato con la sua Colombia, Hysaj positivo con l’Albania, Rrhamani uscito dopo 20 minuti con il suo Kosovo, per problemi fisici, si attendono esami clinici per il difensore; ed infine mancherà il centravanti Victor Osimhen, che ha subito una lussazione alla spalla e dovrà star fermo.

Gattuso ora dovrà valutare chi far giocare domenica, e continuare con il 4-2-3-1 o ritornare al tanto memorizzato 4-3-3 con Insigne–Mertens e Lozano.

Sicuramente De Laurentiis da sempre contrario a questi stop delle Nazionali non sarà contento di queste assenze.