L’Italia si prepara ad affrontare l’Estonia in amichevole in vista del delicato impegno contro la Polonia che deciderà il destino della Nazionale allenata da Roberto Mancini nella fase a gironi di Nations League. Nonostante le numerose assenze in casa ‘azzurra’ causa COVID-19, Italia-Estonia si prospetta un match interessante nel quale tanti giovani avranno la possibilità di mostrare le proprie qualità al proprio CT (anche lui non presente in campo causa positività al COVID). Dopo aver visionato le probabili formazioni del match, ecco tutte le informazioni utili su dove vedere l’amichevole Italia-Estonia, in streaming gratis e diretta tv in chiaro.

Dove vedere amichevole Italia-Estonia, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Il match Italia-Estonia, valido come partita amichevole in vista della partita di Nations League contro la Polonia, si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con il fischio d’inizio fissato per le ore 20.45 di Mercoledì 11 Novembre 2020. Dal 2010 vi sono stati solo due precedenti di Italia-Estonia: nel Settembre 2010 l’Italia s’impose per 1-2 in trasferta nell’andata dei gironi di qualificazione agli europei; al ritorno invece gli ‘azzurri’ s’imposero per 3-0. La partita Italia-Estonia verrà trasmessa in diretta tv in chiaro dalla Rai, più specificatamente su RAI 1. Si potrà inoltre seguire la partita in diretta streaming gratis su Rai Play, con ampio spazio dedicato nel post-partita alle interviste ai protagonisti del match.