Italia-Estonia: orario, luogo, probabili formazioni e precedenti

Nonostante le polemiche degli ultimi giorni sulla partenza dei calciatori verso le rispettive nazionali in questo difficile periodo di lotta alla diffusione del Covid-19, l’Italia allenata da Roberto Mancini (positivo al Coronavirus e assente per le prossime due partite, ndr.), si prepara a fronteggiare l’Estonia in una gara amichevole che, a causa di molte assenze in casa ‘azzurra’, diventa molto importante in vista del match decisivo di Nations League contro la Polonia.

Italia-Estonia: luogo, orario, precedenti

Il match Italia-Estonia, valido come gara amichevole in vista del match contro la Polonia, si giocherà allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, con il fischio d’inizio programmato per le ore 20.45 di mercoledì 11 Novembre 2020. Gli unici due precedenti recenti di Italia-Estonia risalgono alla stagione 2010-11, quando gli azzurri s’imposero sia all’andata che al ritorno, rispettivamente per 1-2 e 3-0. Le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e in streaming gratis sono in questo articolo.

Italia-Estonia, le probabili formazioni: Orsolini e Belotti dal 1′?

La Nazionale italiana nel match amichevole contro l’Estonia dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3 con il tridente d’attacco formato da Orsolini ed El Shaarawy a supporto di Belotti. A centrocampo Jorginho sarà coadiuvato da Soriano e Tonali. In difesa potrebbe avere spazio Ferrari dal 1′.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Ferrari, Bonucci, Emerson; Soriano, Jorginho, Tonali; Orsolini, Belotti, El Shaarawy. Allenatore: Roberto Mancini.

Estonia (4-4-1-1): Hein; Teniste, Baranov, Kuusk, Pikk; Lilvak, Kait, Kreida, Sinyavskiy; Vassiljev; Sappinen. Allenatore: Karel Voolaid.