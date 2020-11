Inter-Real Madrid streaming live e diretta tv Sky o Mediaset? Dove vedere il match di Champions League

Inter-Real Madrid, la partita della verità per i nerazzurri. La squadra di Antonio Conte è obbligata a vincere, o quantomeno non perdere, contro i blancos per continuare a sperare nella qualificazione agli ottavi di finale della Champions League 2020/21. Dopo la sconfitta dello scorso 3 novembre a Madrid il cammino dei nerazzurri è in salita dal momento che occupano l’ultimo posto parziale del girone B con due punti in tre gare. Il match Inter-Real Madrid si gioca mercoledì 25 novembre alle ore 21 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nei sedici precedenti in gare ufficiali tra le due squadre si registrano sette vittorie per parte e due pareggi.

Dove Inter-Real Madrid, streaming gratis Champions League e diretta tv in chiaro?

Il match Inter-Real Madrid sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport 252 con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.