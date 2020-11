Le probabili formazioni di Inter-Real Madrid: Zidane in totale emergenza, Conte lancia Eriksen?

Le probabili formazioni di Inter-Real Madrid, alcuni dubbi per Conte e tanti assenti per Zidane. Dopo la rocambolesca vittoria in campionato contro il Torino, i nerazzurri si rituffano nella Champions League nella gara da dentro o fuori contro gli spagnoli. La squadra di Conte è in fondo alla classifica del gruppo B con due punti e ha l’obiettivo di conquistare i tre punti per poter ambire ancora alla qualificazione agli ottavi di finale. Il match Inter-Real Madrid si giocherà mercoledì 25 novembre alle ore 21 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. L’allenatore dei nerazzurri, Antonio Conte, sembrerebbe intenzionato a schierare la difesa titolare con il ritorno tra gli undici di Skriniar e De Vrij e la conferma nel terzetto di Bastoni. Qualche dubbio a centrocampo con le certezze Barella e Vidal, il tecnico leccese potrebbe riproporre Perisic sulla fascia sinistra e, a sorpresa, Eriksen al posto di uno spento Gagliardini nell’ultimo match. Confermatissima in attacco la coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Gli indisponibili in casa nerazzurra saranno i positivi Brozovic, Kolarov e Padelli più gli infortunati Sensi, Vecino e Pinamonti. In casa madridista Zidane deve fare i conti con le assenze sicure di Sergio Ramos, Valverde, Jovic e Odriozola. Anche Benzema è in forte dubbio così come Casemiro e Militao in attesa dell’esito del tampone. Il tecnico del Real Madrid potrebbe schierare un attacco con il falso nueve in caso di assenza del numero nove francese.

Le probabili formazioni di Inter-Real Madrid

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini (Eriksen), Vidal, Young (Perisic); Barella; Lukaku, Lautaro Martinez.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Carvajal, Varane, Nacho, Mendy; Modric, Casemiro (Isco), Kroos; Asensio, Benzema (Vinicius), Hazard.