Dove vedere Torino-Virtus Entella Coppa Italia, streaming gratis e diretta tv Rai 2?

Torino-Virtus Entella, chi passa il turno sfida il Milan. Non è un bel momento in casa granata con la squadra di Giampaolo che deve fare i conti con cinque casi di positività al Covid e una serie di risultati negativi in campionato. Nella sfida contro l’Inter i piemontesi si sono ritrovati in vantaggio di due reti verso la metà del secondo tempo ma si sono fatti rimontare per l’ennesima volta in stagione perdendo 4-2. Ora li attende il match di Coppa Italia per cercare un riscatto contro i liguri. La partita Torino-Virtus Entella, valida per il quarto turno della competizione, si gioca giovedì 26 novembre alle ore 14 nello stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. I granata si sono qualificati sconfiggendo il Lecce, mentre i biancocelesti hanno superato finora Albinoleffe e Pisa. Sarà il primo confronto in assoluto fra le due formazioni in gare ufficiali.



LE PROBABILI FORMAZIONI DI TORINO-VIRTUS ENTELLA COPPA ITALIA

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Segre, Murru; Millico, Bonazzoli.

VIRTUS ENTELLA (3-4-1-2): Borra; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer; Clèur, Mazzocco, Crimi, Costa; Morosini; Matt. Mancosu, G. De Luca.

Dove vedere Torino-Virtus Entella, streaming gratis e diretta tv in chiaro

Il match Torino-Virtus Entella sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e in diretta streaming su Rai Play, disponibile tramite sito su pc e tramite app su mobile e tablet.