Dybala si tuffa e cerca il rigore in Benevento-Juventus: la dura reazione di Ziliani su Twitter

Dybala pronto per la nazionale italia di tuffi? L’ironia di Ziliani. Nell’anticipo della nona giornata di Serie A i bianconeri non sono riusciti ad andare oltre l’1-1 contro il Benevento al termine di una prestazione deludente nella quale ha pesato l’assenza di Cristiano Ronaldo, lasciato a riposo. Dybala sembra essere ormai un caso, la sua prova è stata negativa e il calciatore si è reso protagonista nel primo tempo di un goffo tentativo di procurarsi un rigore con una simulazione nell’area dei campani alla quale non ha abboccato l’arbitro Pasqua. Il giornalista Paolo Ziliani, sempre molto attivo sui social, ha reagito così su Twitter: “Non so voi, ma secondo me #Dybala dovrebbe discutere il rinnovo di contratto con la Federazione Italiana Nuoto sezione Tuffi. #BeneventoJuve #BeneventoJuventus”, “Che ne dite di dirlo in coro ai prodi #Nicchi e #Rizzoli? CARA @AIA_it, QUANDO #DYBALA SI BUTTA A TERRA SENZA ESSERE SFIORATO, CIOÈ SEMPRE, INVECE DI DARE PUNIZIONE ALLA JUVENTUS POTRESTI AMMONIRLO? GRAZIE. (fai retweet se sei d’accordo)”.

Ziliani conclude la sua escalation di tweet contro Dybala con un tono religioso: “PREGHIERA DEL MATTINO. “Oh San Giuseppe da Copertino, protettore degli astronauti, degli aviatori e di chi vola, assisti e proteggi #Dybala ora, domani e sempre, nei secoli dei secoli. Amen”.