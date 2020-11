Europa League 2020/21, le probabili formazioni della quinta giornata

Dopo la pausa delle Nazionali e il ritorno dei campionati nazionali, riparte l’Europa League che, nella quinta giornata della fase a gironi, può dare già delle indicazioni importanti sul passaggio del turno alla fase successiva di molte squadre. Le italiane impegnate in questa importante competizione europea sono tre: Roma, Napoli e Milan. In questa quinta giornata di Europa League il Milan si prepara ad affrontare in trasferta il Lille, in una sfida molto importante per il primato in classifica del Gruppo H, in cui i rossoneri dovranno fare quasi certamente a meno di Ibrahimovic, uscito acciaccato dalla trasferta di Napoli.

La Roma invece affronterà il Cluj in una trasferta complicata ma che, in caso di vittoria, regalerebbe quasi certamente ai ‘giallorossi’ il passaggio ai sedicesimi di Europa League. Il Napoli sfiderà il Rijeka al San Paolo, in un match in cui è fondamentale vincere per tenere a ‘distanza di sicurezza’ nella classifica del girone temibili avversari come il Real Sociedad e Az.

Nel quinto turno della fase a gironi di Europa League sono in programma alcuni match interessanti da tenere d’occhio come: Sporting Braga-Leicester, Tottenham-Lugodorets e Molde-Arsenal. In seguito vi saranno le probabili formazioni della quinta giornata di Europa League.

Probabili Formazioni Europa League: quinta giornata della fase a gironi

Probabili Formazioni Europa League Cluj-Roma

Cluj (4-2-3-1): Balgradean; Burca, Manea, Ciobotariu, Camora; Hoban, Djokovic; Rondon, Paun, Deac; Rondon.

Roma (3-4-2-1): Pau López; Fazio, Ibanez, Kumbulla; Spinazzola, Cristante, Villar, Bruno Peres; Lorenzo Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

Probabili Formazioni Europa League Cska Sofia-Young Boys

Cska Sofia (4-2-3-1): Busatto; Vion, Antov, Zanev, Mazikou; Youga, Tiago Rodrigues; Yomov, Penaranda, Sinclair; Sowe.

Young Boys (4-4-2): Ballmoos; Lefort, Lustenberg, Ali, Hefti; Rieder, Sierro, Maceiras, Fassnacht; Nsame, Ngameleu.

Probabili Formazioni Europa League Molde-Arsenal

Molde (4-2-3-1): Linde; Wingo, Bjornbak, Gregersen, Haugen; Aursnes, Hussain; Ellingsen, Eikrem, Bolly; Omoiijuanfo.

Arsenal (4-2-3-1): Leno; Niles, Mustafi, Luiz, Kolasinac; Tierney, Ceballos; Pépé, Willok, Saka; Abumeyang.

Probabili Formazioni Europa League Dundalk-Rapid Vienna

Dundalk (4-1-4-1): McCarey; Hoare, Cleary, Boyle, Leahy; Shields; Gannon, Sloggett, Flores, Duffy; Hoban.

Rapid Vienna (4-2-3-1): Gartler; Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullman; Ljubicic, Petrovic; Shick, Knasmullner, Arase; Kara.

Probabili Formazioni Europa League Napoli-Rijeka

Per le probabili formazioni e le statistiche di Napoli-Rijeka vedere in questa pagina.

Probabili Formazioni Europa League Lille-Milan

Lille (4-4-2): Maignan; Zeki Celic, Soumaoro, Botman, Bradaric; Ikoné, André, Soumare, Bamba; Yazici, David.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Brahim Diaz, Krunic; Colombo.

Probabili Formazioni Europa League Sparta Praga-Celtic

Sparta Praga (4-2-3-1): Heka; Sacek, Lishka, Celutska, Hanousek; Travnik, Pavelka; Hlozek, Dockal, Krejci; Julius.

Celtic (4-5-1): Bain; Frimpong, Duffy, Bitton, Taylor; Brown, McGregor, Christie, Rogic, Elyounoussi; Edouard.

Probabili Formazioni Europa League Az-Real Sociedad

AZ (4-3-3): Bizot; Svensson, Letschert, Chatzidiakos, Wijndal; Midtsjo, Koopmeiners, De Wit; Stengs, Karlsson, Gudmundsson.

Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Gorosabel, Sagnan, Le Normand, Monreal; Merino, Zubimendi; Portu, David Silva, Oyarzabal; Isak.

Probabili Formazioni Europa League Tottenham-Lugodorets

Tottenham (4-2-3-1): Hart, Doherty, Alderweireld, Dier, Davies; Sissoko, Winks; Bale, Lo Celso, Moura; Kane.

Lugodorets (4-4-2): Iliev; Ikoko, Terziev, Verdon, Nedyalkov; Oliveira, Abel, Badji, Yankov; Manu, Keseru.

Probabili Formazioni Europa League Sporting Braga-Leicester City

Sporting Braga (3-5-2): Matheus; Viana, Carmo, Silva; Esgaio, Horta, Musrati, Novais, Galeno; Ruiz, Paulinho.

Leicester City (3-4-2-1): Schmeichel; Justin, Fofana, Fuchs; Thomas, Choudhury, Tielemans, Albrighton; Under, Maddison; Iheanacho.