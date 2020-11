Juventus, Dybala sta meglio: società al lavoro per il rinnovo

Il brutto momento vissuto da Paulo Dybala sembra passato. L’attaccante sta tornando fisicamente in forma e questo lo aiuta anche dal punto di vista psicologico. L’allenatore gli concede fiducia, contro il Ferencvaros ha avuto la fascia da capitano ed è partito da titolare in campo. Adesso c’è bisogno di continuità e risultati, poi resta la questione rinnovo da chiarire con la società.

Juventus, Paratici: “Con Dybala ottimi rapporti”

Ai microfoni di Sky Sport a parlare dell’argentino è il direttore tecnico bianconero Paratici: “Con Dybala siamo in ottimi rapporti, stiamo parlando sempre e affrontiamo quotidianamente e settimanalmente il discorso rinnovo. Vedremo nelle prossime settimane, ma è un discorso ampio che non riguarda solo il calcio ma l’intero mondo del lavoro”. Per il mondo del calcio non è un buon momento, soprattutto per quanto riguarda le situazioni di calciomercato, Paratici aggiunge: “Quest’estate abbiamo attuato molto il prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto. Come noi tante altre squadre hanno fatto lo stesso perché è un momento particolare”.

La difficoltà del rinnovo tra Dybala e la Juventus è una questione di ingaggio. Nelle prossime settimane si arriverà ad una soluzione, i bianconeri proveranno a trovare un compromesso per tenere la Joya argentina a Torino.