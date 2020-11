Juventus, Morata: momento d’oro, doppietta contro il Ferencvaros

Alvaro Morata conquista tutti ancora una volta. In Ungheria altri due gol, con i quali si posiziona in vetta alla classifica marcatori di Champions League, anche se condivide la posizione con altri giocatori (Haaland, Rashford e Diogo Jota). L’ex Atletico Madrid è in un momento d’oro, dopo la doppietta al Ferencvaros dichiara: “Qui ho tutto quello di cui ho bisogno, ma ho tanto margine di miglioramento e penso che se continuiamo così possiamo arrivare lontano”.



Morata: “La Juventus mi ha voluto e desiderato”

Dopo il nuovo bottino in Champions League, Morata raggiunge i 6 gol in altrettante partite, una media importante che sottolinea il momento di particolare forma dell’attaccante, che sembra non fermarsi più. Sulla vittoria a Budapest dice: “Quando uno fa un percorso nella carriera e nella vita impara di tutto. L’ho detto quando sono arrivato, sono maturato e quello che ho fatto nella carriera mi serve per migliorare sempre. Alla fine quello che devo fare e pensare è di dare una mano alla squadra, fare movimenti il più possibile, avere energie per pressare. Mi sento bene fisicamente ed è importante che la squadra abbia ritrovato la vittoria. Abbiamo tanti margini di miglioramento, ma siamo contanti perché tre punti fuori in Champions League sono sempre importanti”.

Con il ritorno alla Juventus ritrova anche suo ex compagno di squadra al Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Sul portoghese ha solo parole positive e ammirevoli, dice: “Non devo dire io chi è e cosa fa Ronaldo. Sta sempre a disposizione, si fa volere bene da tutti, sta in gruppo. Il nostro giocatore importante è lui e speriamo che ci porti sempre dove lui ha testa di arrivare”.